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Dünya

Brezilya'da iki bin kişi yürüdü: Rüya bitti, burası Türkiye'ye dönecek

Son bir haftada São Paulo’da yaşanan gösteriler, diğer eyaletlere yayılıyor

14 Haziran 2013 19:18

Brezilya’nın güney eyaletlerinden Rio Grande do Sul bölgesinin başkenti Porto Alegre’de yaklaşık 2 bin kişi tarafından yapılan gösteride göstericiler, “Burası Türkiye’ye dönecek!” şeklinde slogan attı.

Porto Alegre, “Dünya Sosyal Forumu”nun gerçekleştiği kentti.

Son bir haftada São Paulo’da yaşanan gösteriler, diğer eyaletlere yayılıyor. Gösteriler, toplu ulaşım araçlarına gelen zamlardan sonra gerçekleşmişti. Bu son gösteri de, ulaşım araçlarının zamlanmasına karşı yapıldı. Ancak giderek toplumsal muhalafete dönüşüyor.

T24 yazarı Erol Anar’ın Brezilya’dan bildirdiğine göre, bu Brezilya’da sık rastlanan bir durum değil. Gösteri sırasında bazı bankaların camlarının kırıldığı bildiriliyor. Bazı göstericilerin tutuklanması da göstericilerin sabını taşıran etkenlerden birisi oldu. İktidardaki “sosyalist” İşçi Partisi (PT) hükümetinden ne öğrenciler, ne sendikacılar, ne yerliler ne de yoksul halk memnun. Neo-liberal kalkınmacı ekonomi sayesinde halk her geçen gün daha da yoksullaşıyor. Rüşvet de yaygın. Ve bu da halkın yavaş yavaş Brezilya’da da sokağa çıkmaya başlayacağını gösteriyor.

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