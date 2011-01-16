-BREZİLYA'DA FELAKETİN BOYUTLARI GENİŞLİYOR RİO DE JANEİRO (A.A) - 16.01.2011 - Brezilya'da şiddetli yağışların ardından gelen sel baskınları ve toprak kaymaları yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı 600'ü geçti. Sivil Savunma yetkilileri, sellerden en çok etkilenen Rio yakınlarındaki zirai bölgede evsiz kalanların sayısının da 14 bin civarında olduğunu ifade etti. Bölgede felaketten en çok etkilenen Nova Friburgo'da ölü sayısının 274 olarak rapor edildiğini belirten yetkililer, bunu 263 ölüyle Teresopolis kentinin izlediğini kaydetti. Brezilya tarihinin en büyük felaketi kabul edilen sel baskını ve toprak kaymalarında ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.