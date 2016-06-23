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Dünya

Brezilya'da eski bakan Paulo Bernardo yolsuzluktan tutuklandı

Lula Da Silva hükümetinde, Enformasyon Bakanı olarak görev yapan Paulo Bernardo, bakanlık tarafından yapılan ödemelerle ilgili yolsuzlukla suçlanıyor

23 Haziran 2016 23:01

Brezilya'da eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula Da Silva'nın hükümetinde Enformasyon Teknolojileri Planlama Bakanı olarak görev yapan Paulo Bernardo, 30 milyon dolar tutarında yolsuzlukla bağlantısı olduğu gerekçesiyle tutuklandı.

Federal Polis'ten yapılan açıklamaya göre, Paulo Bernardo, Eski Devlet Başkanı Lula ve geçici olarak görevden alınan Devlet Başkanı Dilma Rousseff ile 2010-2015 yılları arasında görevde bulunduğu sırada, bakanlık tarafından yapılan ödemelerle ilgili yolsuzluğa karışmakla suçlanıyor. Bernardo'nun avukatları ise tutuklamayı yasa dışı olarak addediyor.

Ayrıca, Bernardo ve eşi Gleisi Hoffmann, ülkedeki birçok siyasetçinin sorguluma geçirmesine sebep olan devlet şirketi petrol devi Petrobas'ta yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle soruşturma geçiriyor.

 

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