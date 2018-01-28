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Dünya

Brezilya'da eğlence kulübüne silahlı saldırı; 14 kişi hayatını kaybetti

Brezilya'da bir eğlence kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda aralarında 2 çocuğunda olduğu 14 kişi hayatını kaybetti

28 Ocak 2018 00:06

Brezilya'nın Fortaleza kentinde bir eğlence kulübüne silahlı kişilerce saldırı düzenlendi.

Saldırıda aralarında iki çocuğunda bulunduğu 14 kişi hayatını kaybetti. Aralarında 12 yaşında bir erkek çocuğunda bulunduğu çok sayıda yaralı hastanelere kaldırıldı. Saldırganların uyuşturucu ticaretiyle uğraşan bir suç çetesi olduğu bildirildi. 

Globo televizyonuna göre, Ceara eyaleti güvenlik sekreteri Andre Costa, basına yaptığı açıklamada, Forro do Gago gece kulübünde yapılan saldırıda ölenlerin sayısını doğruladı.

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