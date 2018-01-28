Brezilya'da eğlence kulübüne silahlı saldırı; 14 kişi hayatını kaybetti

Brezilya'nın Fortaleza kentinde bir eğlence kulübüne silahlı kişilerce saldırı düzenlendi.

Saldırıda aralarında iki çocuğunda bulunduğu 14 kişi hayatını kaybetti. Aralarında 12 yaşında bir erkek çocuğunda bulunduğu çok sayıda yaralı hastanelere kaldırıldı. Saldırganların uyuşturucu ticaretiyle uğraşan bir suç çetesi olduğu bildirildi.

Globo televizyonuna göre, Ceara eyaleti güvenlik sekreteri Andre Costa, basına yaptığı açıklamada, Forro do Gago gece kulübünde yapılan saldırıda ölenlerin sayısını doğruladı.