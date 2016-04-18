Bütçe verilerinde manipülasyon yapmakla suçlanan Brezilya Devlet Başkanı'na soruşturma

Brezilya'da Ulusal Kongre'nin alt kanadında yapılan oylamada, bütçe açığını olduğundan düşük göstermekle suçlanan Devlet Başkanı Dilma Rousseff'in görevden azledilme talebiyle soruşturulması kararı çıktı.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Ulusal Kongre'nin alt kanadında oy kullanan 513 milletvekilinin üçte ikisinden fazlası, Rousseff ve hükümet aleyhine oy kullanınca, bütçe yolsuzluğuyla suçlanan Rousseff için soruşturma yolu da açılmış oldu.

Oylama tamamlanmadan önce iktidar partisi, yenilgiyi kabul etti ancak mücadeleye devam edileceğini da ifade etti.

Rousseff'in liderliğini yaptığı İşçi Partisi'nden üst düzey bir isim olan Jose Guimaraes, Fransız haber ajansı AFP'ye, "Bugün darbeciler kazandı. Bu geçici mağlubiyeti kabulleniyoruz. Ancak bugünkü oylama savaşın bittiği anlamına gelmez. Mücadelemiz sokaklarda ve Senato'da devam edecek" diye konuştu.

Rousseff, soruşturma talep edenleri hükümete karşı darbe girişiminde bulunmakla suçluyordu.

Kongre'nin alt kanadında oylamalar devam ederken, Rousseff, Facebook hesabı üzerinden paylaştığı mesajlarda "Sandığın iradesine saygı gösterin" mesajları paylaşılmıştı.

Brezilya Devlet Başkanı, 2014 genel seçimleri öncesinde ülkenin bütçe verilerini manipüle ederek bütçe açığını olduğundan düşük göstermekle ve bu yolla seçimler öncesinde destek çekmeye çalışmakla suçlanıyor. Rousseff ise tüm iddiaları reddediyor.

Oylama öncesinde Brezilya derin bir siyasi krize girmiş ve Rouseff'in liderlik ettiği koalisyonun ortakları birer birer desteklerini İşçi Partisi'nden ve Rousseff'ten çekmişlerdi.

Brezilya sokaklarında gösteriler düzenleyen protestocularsa Devlet Başkanı'nı istifaya çağırıyorlardı.

Pazar günü yapılan oylamanın ardından binlerce Rousseff karşıtı sokaklarda kutlamalar yaptı.

Gösteriler

Oylama öncesinde Ulusal Kongre'nin alt kanadında milletvekillerinin tartışmaları ise gergin anlara sahne oldu. Bazı İşçi Partili vekiller konuşurken, muhaliflerin sıralarındaki vekiller Brezilya milli marşını söylemeye başladı ve Rousseff aleyhine sloganlar attı.

Brezilya bayraklarını da sallayan milletvekillerinden birisiyse bir ara konfeti paketleri patlattı.

Televizyonlardan canlı yayınlanan oylama süreci için ülkenin büyük şehirlerindeki meydanlara da dev ekranlar kuruldu.

Ülkenin başkenti Brasilia'da, Kongre binası önünde yaklaşık 53 bin Rousseff karşıtı gösterici toplanırken, Rousseff'i destekleyen göstericilerin sayısı 26 bin civarındaydı.

Brezilya emniyet güçleri, sokak gösterilerinin barışçıl biçimde gerçekleştiğini, kendilerininse gerekli güvenlik tedbirlerini aldığını ifade etti.