-BREZİLYA'DA CEZAEVİNDE İSYAN: 9 ÖLÜ BRASİLİA (A.A) - 09.11.2010 - Brezilya'nın kuzeydoğusunda bulunan Maranhao eyaletindeki bir cezaevinde çıkan isyanda 9 kişinin öldüğü bildirildi. Brezilya televizyon kanalı Globo News verdiği haberde, dün akşam saatlerinde Pedrinhas kentindeki Sao Luis cezaevinde çıkan isyanda 9 kişinin öldüğünü, yaralanan bir gardiyanının serbest bırakıldığını, ancak 5 gardiyanın hala rehin tutulduğunu belirtti. Globo News'un haberine göre, dün akşam polis ve adli yetkililerle isyancıların arasında askıya alınan görüşmelerin bugün yeniden başlaması bekleniyor. Yerel medyaya göre, isyancılar tutukluluk koşullarının iyileştirilmesini istiyor.