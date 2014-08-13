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Dünya

Brezilya'da başkan adayı Eduardo Campos uçak kazasında öldü

Brezilya'da başkan adaylarından Eduardo Campos'u taşıyan özel jet Santos yakınlarında düştü

13 Ağustos 2014 22:48

Brezilya Sosyalist Partisi’nin devlet başkanı adayı Eduardo Campos’un seçim kampanyasında kullandığı Cessna 560XL tipi özel jeti, ülkenin güneydoğu kıyısındaki Santos kentinde yere çakıldı. Campos kazada hayatını kaybederken, Brezilya polisi, kazada kaç kişinin öldüğünü açıklamadı.

Muhalefet adayını taşıyan uçağın, Rio de Janeiro’dan kalktığı ve seçim kampanyası dahilinde Guaruja şehrine doğru hareket ettiği söyleniyor.

 

Ölenler arasında Campos'un olup olmadığı henüz bilinmiyor

 

Cessna 560XL tipi özel jetin inişe geçtiği sırada kule ile irtibatı kesildiği ve yerleşim bölgesi üzerindeyken üç evin çatısına düştüğü bildirildi.

Campos’un seçim ortağı Maria Silva’nın uçakta olmadığı da gelen bilgiler arasında.


Sao Paulo valisi Geraldo Alckmin ve Campos'un ortağı Maria Silva'nın kaza bölgesine doğru harekete geçtiği bildirildi. Brezilya televizyonları yaşanan trajik olayı son dakika olarak geçti.

 

Sosyalist Parti'nin başkan adayı

 

Eduardo Campos, Brezilya'nın kuzeydoğusundaki Pernambuco eyaletinin eski valisiydi.
Campos'un yerine cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Marina Silva'nın, Sosyalist Parti'nin başkan adayı olabileceği bildiriliyor.

 

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