Brezilya'da 8 bakana yolsuzluk soruşturması

Brezilya'da 8 bakan, 29 senatör, 42 federal milletvekili, 3 vali, bir Sayıştay denetçisi ile 24 üst düzey yönetici ve siyasetçiler hakkında yolsuzluk soruşturması açıldı. Bu durum Devlet Başkanı Michel Temer'in hükümetine ağır darbe vurdu.

Brezilya'da Federal Yüksek Mahkeme yaklaşık 3 yıldır devam eden yolsuzluk soruşturması kapsamında 8 bakan, 29 senatör, 42 federal milletvekili, 3 vali, bir Sayıştay denetçisi ile 24 üst düzey yönetici ve siyasetçi hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Kabineden 8 bakan hakkında soruşturma açılması Michel Temer hükümetine ağır darbe vurdu. Başkan'ın Özel Kalemi Bakan Eliseu Lemos Padilha, Bilim ve Teknoloji Bakanı Gilberto Kassab, Başkanlık Genel Sekreteri Bakan Wellington Moreira Franco, Şehircilik Bakanı Bruno Cavalcanti de Araujo, Dışişleri Bakanı Aloysio Nunes Ferreira, Sanayi, Dış Ticaret ve Hizmet Bakanı Marcos Antonio Pereira, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Blairo Borges Maggi ile Ulusal Entegrasyon Bakanı Helder Barbalho soruşturma geçirecek.

Ayrıca Brezilya Sosyal Demokrasi Partisi (PSDB) Genel Başkanı Aecio Neves, Brezilya Demokratik Hareket Partisi (PMDB) Genel Başkanı Romero Juca ve Eski Senato Başkanı Renan Calheiros da soruşturma ile karşı karşıya olan siyasetçiler arasında yer alıyor.

Petrol şirketi Petrobras soruşturmanın merkezinde

Brezilya'da devlet petrol şirketi Petrobras ve ülkenin önde gelen şirketlerinin odak noktasında olduğu yolsuzluk operasyonlarında politikacılara 2 milyar dolardan fazla rüşvet verildiği ve ihalelerde yolsuzluklar yapıldığı ortaya çıkmıştı. Soruşturma kapsamında şu ana kadar onlarca politikacı ve iş adamı mahkum edildi.

Geçen yıl gerçekleşen yolsuzluk karşıtı protestolar sonucu Senato, Başkan Dilma Rousseff'i görevinden önce 6 ay süreyle azletmiş, sonrasında ise görevinden almıştı. Rousseff'ın ardından göreve gelen Başkan Michel Temer yönetimindeki birçok bakan ve yöneticinin isimlerinin yolsuzluk operasyonlarına karışması ile mart ayında halk yolsuzlukları protesto için tekrar sokaklara çıkmıştı.