-BREZİLYA'DA 36 TON MARİHUANA ELE GEÇİRİLDİ RİO DE JANEİRO (A.A) - 21.12.2010 - Brezilya'nın Rio De Janeiro kentinde polisin kontrolü sağladığı gecekondu mahallesi Alemao'da 36 ton marihuana ele geçirdiği bildirildi. Rio De Janeiro'da kasım ayının sonunda, kentin en tehlikeli gecekondu mahallerine karşı başlatılan operasyonlarda girilen mahallelerden biri olan Alemao'da, uyuşturucunun yanı sıra 60 adet patlayıcı madde, 563 silah ve 440 çalınmış araba bulundu. Polis, operasyonlarda 156 şüphelinin tutuklandığını, yaşı küçük 21 kişininse gözaltına alındığını kaydetti. Polis silahlı uyuşturucu çetelerinin karayollarındaki hırsızlıklarını ve araçları yakmasını durdurmak için operasyon başlatmıştı.