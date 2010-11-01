-BREZİLYA'DA 2. TURU DİLMA ROUSSEFF KAZANDI SAO PAULO/PARİS (A.A) - 01.11.2010 - Brezilya'da ikinci turu yapılan devlet başkanlığı seçimini, iktidarın adayı Dilma Rousseff kazandı. Yüksek seçim kurulu, sayımı yapılan oyların yüzde 95'ine göre, ülkede ay başında yapılan devlet başkanlığı seçiminin ilk turunu birinci sırada bitiren, ancak yüzde 50'yi aşamadığı için ikinci turda yarışan Dilma Rousseff'in, oyların yüzde 55.6'sını, rakibi sosyal demokrat Jose Serra'nın ise yüzde 44.4 oranında oy aldığını açıkladı. Bu arada, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Rousseff'e bir kutlama mesajı gönderdi. Fransa Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan mesajda, Sarkozy, Rousseff'in bu göreve seçilmesinin, Brezilya halkının, Rousseff'in Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile birlikte Brezilya'nın modern ve daha adil bir ülke olması için yaptığı çalışmayı kabul ettiğini gösterdiğini belirtti. Eski bir Marksist gerilla ve önemli bir bürokrat olan Rousseff, askeri diktatörlüğe karşı verdiği mücadeleyle de tanınıyor. Roussef, seçilmesi durumunda, Lula'nın sosyal programları ile diğer siyasi çalışmaları sürdüreceği taahhüdünde bulunmuştu. Lula, sosyal programlarıyla 20 milyon Brezilyalıyı fakirliğin pençesinden çekip çıkarmıştı. Rousseff, 3 Ekimde yapılan ilk turda yüzde 46,9, Serra ise 32,6 oranında oy almıştı. Brezilya'da kayıtlı 135 milyon seçmen bulunuyor. -"GÜVENE LAYIK OLMA SÖZÜ VERİYORUM"- Devlet başkanlığı seçimini kazanan Dilma Rousseff, Brezilya halkının "güvenine layık olma" sözü verdi. Rousseff, basına yaptığı açıklamada, "Çok mutluyum. Brezilyalılara teşekkür ediyorum ve bana duydukları güvene layık olma sözü veriyorum" dedi ve "yoksulluğu ortadan kaldırma" taahhüdünde bulundu.