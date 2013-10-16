Brezilya yolcuları belli oldu

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde grup maçları sona erdi. 10 hafta süren amansız mücedele sonunda Brezilya biletini kapanlar ile play-off oynayacak en iyi 8 ikinci belli oldu.



Mücadeleler sonunda 9 grup lideri Brezilya biletini cebine koyarken, en iyi 8 grup ikincisi de play-off oynama hakkı kazandı.

Türkiye, ikinciliği son haftada Romanya'ya kaptırararak Brezilya umutlarına veda etti.

Gruplarını lider tamamlayarak Brezilya biletini kapan takımlar şunlar oldu: Belçika, İtalya, Almanya, Hollanda, İsviçre, Rusya, Bosna Hersek, İngiltere, İspanya.

9 grupta ikinci olan takımlardan en iyi 8 tanesi de kesinleşti.

Danimarka'nın en kötü ikinci olarak saf dışı kaldığı Play-Off'a katılacak 8 takım şöyle: Hırvatistan, İsveç, Romanya, İzlanda, Portekiz, Yunanistan, Ukrayna, Fransa.