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Dünya

Brezilya, Whatsapp'ı yasakladı

Whatsapp, pornografik materyallerin paylaşıldığı gerekçesiyle kullanımı Brezilya'da tamamen yasaklandı

28 Şubat 2015 18:35

Brezilya'da bir mahkemenin aldığı kararla, WhatsApp tüm ülkede erişime kapatıldı.

Brezilya mahkemesi, WhatsApp'ta çocuk pornografisi içeren materyallerin paylaşıldığına dair şikayetlerden sonra açılan davada konunun araştırılması için WhatsApp'a talepte bulundu. Ancak Brezilya'da ofisi olmayan WhatsApp bu çağrıya cevap vermeyince mahkeme de, WhatsApp'a ülke genelinde erişim engeli konulmasına karar verdi.

Hakim kararın detayları hakkında yorum yapmadı veya engellemenin ne zaman kalkacağı konusunda bilgi vermedi ancak Brezilya'daki milyonlarca kullanıcılarını kaybettiğinde WhastApp'ın mahkemeyle işbirliği yapmaya başlayacağı düşünülüyor.

 

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