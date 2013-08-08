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Dünya

Brezilya, tarihinin en büyük protesto gösterilerine hazırlanıyor

Brezilya'nın 'Bağımsızlık günü' olan 7 Eylül'de hükümetin uygulamalarını protesto etmek için sosyal medya üzerinden, ülke tarihinin en büyük gösterilerini düzenleme çağrıları yapılıyor

08 Ağustos 2013 20:40

 
 

Erol Anar
 
Brezilya’da büyük çaplı gösteriler sona ermişti, ancak bu durum yeniden gösterilerin olmayacağını göstermiyor. 7 Eylül günü, Brezilya’da her yıl "Bağımsızlık günü" olarak kutlanıyor. Bu yıl daha şimdiden, sosyal medya ve özellikle Facebook üzerinden, 7 Eylül’de Brezilya tarihinin en büyük gösterilerini düzenleme çağrıları yapılıyor. Onbinlerce insan daha şimdiden gösterilere katılacağını teyit etti. Hedef, milyonlarca insanı sokağa çıkarmak ve hükümetin uygulamalarını protesto etmek.

 

7 Eylül 2013: Brezilya duracak

 

Yüzlerce kentte yapılması düşünülen gösterilerde, bağımsızlık günü idealini hükümet karşıtı protestolara dönüştürmek hedefleniyor. "7 Eylül 2013: Brezilya tarihinin en büyük gösterisi" başlığı altında da halka çağrılar yapılıyor.

Facebook’ta birçok grup, organizasyon ve kişi tarafından yapılan çağrılarda, hangi kentte nerede gösteri olacağı bilgileri de yer alıyor. Brezilya’da geçtiğimiz haftalarda yapılan büyük çaplı protesto gösterileri de Facebook üzerinden organize edilmişti.

Hükümet ise şimdilik bu konuda sessiz. Hükümet, büyük çaplı gösterilerden sonra Facebook’u takibe almış ve izliyordu.

 

Anonymous: Devin çığlığı

 

Anonymous’un Brezilya kanadı da, 7 Eylül’de gösteri çağrılarına destek verdi. Anonymous, Youtube üzerinden yayınlandığı video mesajında, etkinliği "Devin çığlığı" olarak tarif ederek, herkese gösterilere katılma çağrısında bulundu. Ayrıca herkesin evlerinin dışına, protesto mesajları içeren pankartlar asması da talep ediliyor.

Taleplerden birisi de şu: "Ulusa hizmet eden ve onun haklarını garanti altına alan bir devlet istiyoruz."

Bu yıl bağımsızlık günü, hükümet karşıtı gösterilerin bir devamı gibi kutlanacak gibi görünüyor. 

 

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