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Dünya

Brezilya Senatosu, Devlet Başkanı Dilma Rousseff'i görevden aldı

Yeni hükümeti aynı suçlamalarla karşı karşıya olan Başkan Yardımcısı Temer'in kurması bekleniyor

12 Mayıs 2016 13:18

Brezilya Kongresi’nin üst kanadı olan Senato, bütçe verilerini değiştirerek seçim sonuçlarını etkilemekle suçlanan Devlet Başkanı Dilma Rousseff'i görevden aldı. 

Senatonun dün başlayan oturumunda 81 üyenin 71'i konuşmak için söz aldı.  20 saatten fazla süren oturumda konuşan senatörlerin 49'u Rousseff'in görevinden uzaklaştırılması yönünde, 20'si ise karşı yönde oy kullanacağını ifade ederken 2 senatör oyunun ne yönde olacağını açıklamadı. 

Konuşmaların tamamlamasının ardından yapılan oylamada Brezilya'nın ilk kadın devlet başkanı 55'e karşı 22 oyla  180 gün süreyle görevden uzaklaştırıldı ve yargılanmasının önü açıldı.

Rousseff'in görevden alınmasından sonra aynı suçlamarla karşı karşıya olan Başkan Yardımcısı Michel Temer'in hükümet kurması bekleniyor.

2014 genel seçimleri öncesinde Brezilya'nın bütçe verilerini manipüle etmekle ve bu yolla seçim kampanyasına destek çekmeye çalışmakla suçlanıyor Rousseff, "Karşı karşıya kaldığım adaletsizlikle savaşacağım" demişti.

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