Brezilya'nın gündeminde Devlet Başkanı Bolsonaro'nun sıklıkla Trump'ın konuşmalarını izlerken canlı yayın yapması var

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Brezilya'nın aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, son haftalarda sıkılıkla ABD Başkanı Donald Trump'ın konuşmasını izlerken sosyal medyadan canlı yayın yapmaya başladı.

Trump'tan sıklıkla övgüyle bahseden ve kendisi de "Tropiklerin Trump'ı" olarak anılan Bolsonaro, son olarak ABD liderinin kendisine yöneltilen suçlamalardan Kongre'de aklanmasının ardından yaptığı konuşmayı izlerken Facebook üzerinden canlı yayın yaptı. 73 dakika boyunca yayın yapan aşırı sağcı, arada kameraya dönüp Trump'ı överken, bazen de muhalefeti ve ABD basınını eleştirdi.

Çarşamba günü Kongre'de yapılan oylamada Trump'ın suçlu bulunması için muhalefet çizgisinde oy kullanan Cumhuriyetçi Senatör Mitt Romney'i de eleştiren Bolsonaro, "Siyasetinde kalleşler olan tek ülke biz değilmişiz. Cumhuriyetçi bir fare de buldular" dedi.

Bolsonaro karşıtları yayınlara "devlet başkanı olarak seçilen birinin zamanını boşa harcadığını" söylerek tepki gösteriyor. Bazı muhalifler ise kendini "milliyetçi" olarak nitelendiren Bolsonaro'yu ABD Başkanı'na yaranmaya çalışmakla suçluyor.

Perşembe günü bu eleştirilere cevap veren Bolsonaro, "Bazı insanlar benim için, 'Şu adama bakın, Trump'ın ayağını yalıyor' diyor. Bana bakın aptallar, diğerleri Maduro, Chávez ve Fidel Castro'ya yaranmaya çalıştığında hiçbir şey demediniz, öyle değil mi?" dedi.