Brezilya'nın en büyük kentinin belediye başkanı: Şehrin sağlık sistemi çökmek üzere, yoğun bakım yataklarının yüzde 90'ı doldu

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Brezilya'nın Sao Paulo Belediye Başkanı Bruno Covas, kentte giderek artan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vaka sayısına karşı uyardı. Covas, sağlık sisteminin çökmenin eşiğinde olduğunu söylerek yoğun bakım yataklarının yüzde 90 oranında dolduğunu söyledi.

Brezilya'nın en büyük şehri Sao Paulo Belediye Başkanı Covas, "Şehrin limitlerini mi zorlayacağız yoksa vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına uyacak mı buna karar vermeliyiz" dedi.

Brezilya'da Koronavirüs vaka sayısı gittikçe artarken Sao Paulo'da vaka sayısı 38 bin 605 olarak kaydedildi.

Sao Paolo kentinde Mart ayında karantina kararı alındı ve vatandaşların yüzde 60'ı evlerine kapandı. Ancak son haftalarda karantina kurallarına uyan vatandaşların sayısı gittikçe a