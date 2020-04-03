Brezilya medyası: Ülkede ilk Koronavirüs ölümü tespit edilen vakadan çok önce, 23 Ocak'ta yaşandı

T24 Dış haberler

Brezilyalı haber sitesi G1'in iddiasına göre Brezilya, ülkede 23 Ocak'ta ölen bir kadının yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybettiğini tespit etti.

Bu bulgunun gerçek olması durumunda, Brezilya'da Koronavirüs kaynaklı ilk ölüm, Güney Amerika'da tespit edilen ilk vakadan bir aydan uzun süre önce gerçekleşmiş olacak.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, uzun bir süre virüsü ciddiye almamakla suçlanmıştı. Bolsonaro, ülkesinde ilk vakalar tespit edildikten sonra destekçileriyle omuz omuza fotoğraflar çektirmişti.

Brezilya'da şu ana kadar 8 bin 66 vaka tespit edildi ve 327 kişi hayatını kaybetti.