T24 LogoT24 Logo
Spor

Brezilya Ligi'nde hakem skandalı; her itiraza karar değiştirdi!

Fluminense ve Flamengo'yu karşı karşıya getiren maçta, yardımcı hakem karar vermekte zorlandı

15 Ekim 2016 14:02

Brezilya Ligi’nde Fluminense ile Flamengo arasında oynanan maçta yaşanan pozisyon sonrası yan hakemin verdiği kararlar ülke gündemine oturdu.

39. dakikada Fluminenseli Henrique’nin attığı gol sonrası ofsayt bayrağını kaldıran yardımcı hakem, futbolcuların itirazlarının ardından kararını değiştirip golü verdi.

Fakat bu durum rakip oyuncuları kızdırdı. Bu kez Flamengolu oyuncular, hakeme itirazda bulundu.

Hakem kararını bir kez daha değiştirip golü iptal ederken, maç bu tartışmalar nedeniyle 10 dakika durdu.

ETİKETLER

fluminenseflamengobrezilyahakem

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24