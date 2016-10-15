Brezilya Ligi'nde hakem skandalı; her itiraza karar değiştirdi!

Brezilya Ligi’nde Fluminense ile Flamengo arasında oynanan maçta yaşanan pozisyon sonrası yan hakemin verdiği kararlar ülke gündemine oturdu.

39. dakikada Fluminenseli Henrique’nin attığı gol sonrası ofsayt bayrağını kaldıran yardımcı hakem, futbolcuların itirazlarının ardından kararını değiştirip golü verdi.



Fakat bu durum rakip oyuncuları kızdırdı. Bu kez Flamengolu oyuncular, hakeme itirazda bulundu.



Hakem kararını bir kez daha değiştirip golü iptal ederken, maç bu tartışmalar nedeniyle 10 dakika durdu.