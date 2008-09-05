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Dünya

Brezilya lideri sigara yasağına karşı

Brezilya Sağlık Bakanlığı sigara yasağı için bastırırken, Devlet Başkanı Da Silva, "Herkes canının istediği yerde sigara içebilmeli" diyerek şaşırtt

05 Eylül 2008 03:00

Brezilya Sağlık Bakanlığı sigara yasağı için bastırırken, Devlet Başkanı Da Silva, "Herkes canının istediği yerde sigara içebilmeli" diyerek şaşırttı.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, kapalı alanlarda tütün ürünlerinin kullanılmasını yasaklamak isteyen Brezilya Sağlık Bakanlığı'na karşı, aslında insanların canlarının istediği yerde sigara içebilmelerinden yana olduğu açıklamasında bulundu.

Gazetecilerle biraraya gelen Lula, sigara içerken yaptığı açıklamada, "Aslında ben insanların, canlarının istedikleri yerde sigara içebilmelerinden yanayım" dedi.

'Benim büromda sigara serbest'

Brezilya Devlet Başkanlığı Sarayı bünyesinde sigara içilmesinin yasaklanması konusunda görüşü sorulan Lula, "Benim büromun dışında" derken, "Ben sizin büronuza gelirsem içmem, çünkü büronun sahibine saygı duyarım, ama benim büromda komuta bende" diye konuştu.

Brezilya'da hükümet, son yıllarda sigara içilmesinin engellenmesi için ciddi bir kampanya başlatmış bulunuyor ve hatta sigara paketlerinin üzerinde sigaranın iktidarsızlığa yol açtığını anlatan resimler bile yer alıyor.

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