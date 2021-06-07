T24 LogoT24 Logo
Koronavirüs

Brezilya kararından döndü; Rusya'nın Sputnik V aşısının kullanımını onaylayan 67'inci ülke oldu

07 Haziran 2021 12:23

Brezilya Sağlık Düzenleme Kurumu (Anvisa), daha önce güvenliğine ilişkin soru işaretleri olduğunu belirterek ithalatını engellediği Rus Sputnik V aşısının ithal edilmesine ve kullanılmasına onay verdi. Brezilya, Sputnik V'yi tescil eden 67. ülke oldu

Moscow Times'ın aktardığı habere göre, Anvisa yönetim kurulu ile Brezilya'da altı eyaletin valileri  Sputnik V'ye acil kullanım onayı verilmesini öngören kararı oy çokluğuyla kabul etti.

Anvisa, Sputnik V aşısının ithal edilmesini nisan ayında engellemiş, aşıda soğuk algınlığına neden olan bir virüsün canlı versiyonu olduğunu söylemişti. Sputnik V'nin üreticisi iddiayı yalanlamıştı. Sputnik V'ni Twitter hesabından yapılan açıklamada "Anvisa'nın aşının etkinliği ve güvenliğine ilişkin soruları tamamen yanıtlanmıştır" denildi. 

Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, Sputnik V aşısının Brezilya'ya temmuzda ulaşacağını ifade etti.

sputnik vrusyaaşıbrezilyacovid-19ithalat
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24