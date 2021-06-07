Brezilya kararından döndü; Rusya'nın Sputnik V aşısının kullanımını onaylayan 67'inci ülke oldu

Brezilya Sağlık Düzenleme Kurumu (Anvisa), daha önce güvenliğine ilişkin soru işaretleri olduğunu belirterek ithalatını engellediği Rus Sputnik V aşısının ithal edilmesine ve kullanılmasına onay verdi. Brezilya, Sputnik V'yi tescil eden 67. ülke oldu

Moscow Times'ın aktardığı habere göre, Anvisa yönetim kurulu ile Brezilya'da altı eyaletin valileri Sputnik V'ye acil kullanım onayı verilmesini öngören kararı oy çokluğuyla kabul etti.

Anvisa, Sputnik V aşısının ithal edilmesini nisan ayında engellemiş, aşıda soğuk algınlığına neden olan bir virüsün canlı versiyonu olduğunu söylemişti. Sputnik V'nin üreticisi iddiayı yalanlamıştı. Sputnik V'ni Twitter hesabından yapılan açıklamada "Anvisa'nın aşının etkinliği ve güvenliğine ilişkin soruları tamamen yanıtlanmıştır" denildi.

Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, Sputnik V aşısının Brezilya'ya temmuzda ulaşacağını ifade etti.