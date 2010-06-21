Brezilya, İran arabuluculuğundan çekildi

T24 - Brezilya, İran’ın nükleer programı anlaşması konusunda arabuluculuk yapma girişimlerini durdurdu.



Brezilya’nın girişimleri Lula da Silva hükümeti ile Obama yönetimi arasındaki ilişkilerin bozulmasına yol açmıştı.



Brezilya Dışişleri Bakanı Celso Amorim, Financial Times gazetesine yaptığı açıklamada, Türkiye ve Brezilya’nın İran ile yaptığı takas anlaşmasının ABD tarafından reddedilmesinin ardından ülkesinin artık nükleer anlaşmazlığı çözüm arama girişimlerinde bulunmayacağını söyledi.



Amorim, "Bir kez ağzımız yandı. Herkes de bizim faydalı olduğumuzu söyledi ama birilerinin ‘evet’ yanıtını kabul etmediğini gördük” diyerek Washington’a gönderme yaptı.



Amroim, "Eğer yeniden bize ihtiyaç duyulursa (arabuluculuk için) belki hala faydalı olabiliriz. Ama bizden istenmediği sürece bundan sonra bu konuda proaktif bir rol üstlenmeyeceğiz" dedi.



ABD yönetiminden üst düzey bir yetkili de Brezilya’nın artık görüşmelerde ön saflarda yer almaktan vazgeçtriği yolundaki haberi memnuniyetle karşıladığını söyledi.



Adı açıklanmayan yetkili, "Brezilya ya da Türkiye’nin gerçekten arabuluculuk yapabileceklerini sanmıyorum" dedi ve bundan böyle Tahran ile yapılacak pazarlıkların BM Güvenlik Konseyi’nde daimi koltuğa sahip olan ülkeler tarafından yapılması gerektiğini söyledi.



ABD'li yetkili Brezilya ve Türkiye için, "Yaptırımlara karşı oy kullandıktan sonra artık tarafsız değiller" dedi.



Her iki taraftan yapılan açıklamalar İran konusundaki anlaşmazlığın ardında yara izi bıraktığına işaret etti.





