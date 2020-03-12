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Brezilya İletişim Bakanı'nda Koronavirüs tespit edildi; geçen hafta Trump'la da görüşmüştü

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun da Koronavirüs şüphesiyle müşahede altında

12 Mart 2020 18:29

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Koronavirüs şüphesiyle müşahede altına alınırken, İletişim Bakanı Fabio Wajngarten'in ilk Koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi. 

İkili, geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump'la da görüşmüştü.   

Trump ise ikiliyle Florida'daki özel tatil tesisi Mar-a-Lago'da bir araya gelmeleri nedeniyle herhangi bir endişe taşımadığını söyledi. 

Öte yandan kesin sonuçlar için Wajngarten'in ikinci testinin sonuçları bekleniyor.

Beyaz Saray'dan açıklama

Beyaz Saray, konuyla ilgili yaptığı açıklamada ABD başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Wajngarten ile 'neredeyse hiçbir etkileşimde bulunmadığını' duyurdu.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Başkan Trump ve Başkan Yardımcısı Pence Koronavirüs teşhisi konulan Brezilyalı yetkiliyle neredeyse hiçbir etkileşimde bulunmadı. Şu aşamada Koronavirüs testi yaptırmalarına gerek yok" denildi.

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