Brezilya ile 58 yıl sonra İstanbul'da dev buluşma

A Milli Takım, özel maçta Brezilya ile Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda karşılaşacak. Saat 20.30 başlayacak karşılaşmayı Özbekistan Futbol Federasyonu'ndan Ravşan Irmatov yönetecek.
İki ülke arasında 1956'da İnönü Stadı'nda yapılan maçı konuk ekip Brezilya 1-0 kazanmıştı. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Brezilya maçıyla birlikte Ay-yıldızlı takımın başındaki 107. müsabakasına çıkacak.
A Milli Takım, Brezilya maçının hazırlıklarını tamamladı. Son çalışmaya sol dizinde ödem bulunan Gökhan Töre ile gribal enfeksiyon geçiren Burak Yılmaz katılmadı. Sol kasık adalesinde sakatlığı bulunan Gökhan Gönül takımdan ayrı çalıştı. Gökhan Gönül ve Gökhan Töre'nin Brezilya maçında forma giyemeyeceği açıklandı.
İki takımın 11'leri
Türkiye: Volkan Demirel, Bekir, Ozan, Semih, İsmail, Hamit, Mehmet Topal, Bilal, Arda, Umut, Mevlüt
Brezilya: Cabral, Danilo, Miranda, David Luiz, Filipe Luis, Gustavo, Fernandinho, William, Neymar, Oscar , Luiz Adriano