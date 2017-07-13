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Dünya

Brezilya devlet başkanıydı; Lula'ya yolsuzluk suçlamasıyla 9 yıl 6 ay hapis

Karara itiraz eden Lula'nın avukatları, temyize başvuracaklarını söyledi

13 Temmuz 2017 10:01

Brezilya eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva hakkında yolsuzluk yaptığı suçlamasıyla 9 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Karara itiraz eden Lula'nın avukatları, temyize başvuracaklarını söyledi.

Lula'nın temyiz sonucuna kadar tutuksuz kalacağı bildiriliyor.

Hâkim Sergio Moro, eski devlet başkanını, devlete ait petrol şirketi Petroleo Brasileiro'dan (Petrobas) ihale karşılığında Brezilya'nın inşaat devi OAS adlı şirketten rüşvet almaktan suçlu buldu.

Savcılar, Lula'nın 3.7 milyon real (yaklaşık 1.2 milyon dolar) değerinde rüşvet aldığını, bu parayla da Sao Paulo'daki tatil kasabası Guaruja'da bulunan lüks apartman dairesi aldığını ve daireyi yeniden inşa ettiğini söyledi.

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Lula ise görevini kötüye kullanma suçlamalarını reddetti ve davanın siyasi olduğu olduğunu savundu.

Lula hakkında açılan dört farklı dava daha var.

Lula da Silva, 2011'e kadar sekiz yıl boyunca Brezilya'da devlet başkanlığı yaptı. Eski lider, gelecek yıl seçimlerde solcu İşçi Partisi'nden aday olabileceğinin de işaretini verdi.

İki yıl önce patlak veren Petrobas skandalında şirketin açtığı karlı ihalelerde rüşvet alındığı ve rüşvetin bir kısmının İşçi Partisi de dahil olmak üzere siyasi partilere dağıtıldığı iddia edilmişti.

OAS inşaat şirketinin eski başkanları da Petrobas'tan kazançlı ihaleler almak için yetkililer ve siyasetçilere rüşvet verme suçundan geçen yıl tutuklanmış ve 16 yıl hapse mahkûm edilmişti.

 

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