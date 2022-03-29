Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro yine hastaneye kaldırıldı

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Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun karnındaki ağrı sebebiyle test yapılması için pazartesi akşamı başkent Brazilya'da hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

Açıklamayı yapan İletişim Bakanı Fabio Faraa, Bolsonaro'nun durumuyla ilgili başka detay paylaşmazken haber sitesi UOL'a konuşan hükümet kaynakları, Devlet Başkanı'nın bağırsaklarında yine tıkanma meydana gelmiş olabileceğinden endişelenildiğini bildirdi.

67 yaşındaki Bolsonaro, 2018 seçimleri için kampanya yaparken karnından bıçaklandıktan sonra ameliyatlar oldu ve birçok kez bağırsağında yaşadığı sorunlar nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Bolsonaro, tekrar seçilmek için yeni seçim kampanyasını pazar günü başlatmıştı.

Cumhuriyetçi Parti lideri Marcos Pererira, Bolsonaro'nun pazartesi akşamı düzenlenen yemeğe hastaneye kaldırıldığı için katılamadığını belirterek, "Devlet Başkanı'nın iyi olduğuna eminim, sadece birkaç test yapıyorlar" dedi.