Brezilya Devlet Başkanı: Gençlere protesto çok yakışıyor

Brezilya’nın Sao Paolo kentinde öğrencilerin bilet zamlarını protesto etmek için başlattıkları eylem genişleyerek sürüyor. Yüzbinlerce Brezilyalı 20’den fazla şehirde, bilet zamlarını, polis şiddetini, Dünya Kupası için yapılan aşırı harcamaları protesto etti.

Başkent Brasilia’daki eylemde 200 kadar gösterici ulusal meclis binasının çatısına çıktı. Belo Horizonte’de polis, göstericilerin Nijerya-Tahiti maçının oynandığı Mineirao Stadı’na girişlerini engellemek için biber gazı ve plastik mermiyle müdahale etti.

Kendisi de eski bir solcu gerilla lideri olan Brezilya Devlet Başkanı Dilma Rousseff, ülkesindeki protestolar için 'Demokrasinin parçasıdır ve meşrudur, ayrıca gençlere protesto çok yakışıyor' dedi.

Son 20 yılın en kitlesel gösterisi

Brezilya’nın son 20 yılının en kitlesel gösterisi olan eylemler Sao Paolo ve Rio de Janeiro kentlerinde yoğunlaştı. Brezilya1992’de Ferando Colllor de Melo hükümeti yolsuzlukları protesto eylemlerinden beri kitlesel gösterilere sahne olmuyordu. 60 bin kişinin katıldığı Sao Paolo’daki gösterilerde barış havası hakimdi. Gündüz saatlerinde Sao Paolo valisi Jose Rodrigues Alcmin polisin göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullanmayacağını açıklamıştı.

Rio de Janeiro’da 100 bin kişi kent merkezi Cinelandia’ya yürüdü. Gösteri sırasında punkçı olduğu belirtilen bir grup Rio de Janeiro yerel meclis binasının kapısını ateşe verdi. Polis göstericilere biber gazı ve plastik mermiyle müdahele etti.

Brezilya’da hükümeti protesto eylemleri, Konfederasyon Kupası öncesi Sao Paulo’da otobüs, tren ve metro ücretlerinin 1,5 dolardan 1,6 dolara çıkartılması ile başladı. Ücretsiz paso eylemi yapan öğrencileri biletlere yapılan zamlar adeta çılgına çevirdi. "Derdimiz 20 kuruş değil, haklarımızı almak" sloganı ile zamları protesto eden öğrencilere yönelik polisin sert tutumu eylemlerin hızla diğer şehirlere sıçramasına yol açtı.