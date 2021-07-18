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Dünya

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro taburcu oldu

Bolsonaro, kronik hıçkırık rahatsızlığı sebebiyle 5 gündür hastanede tedavi görüyordu

18 Temmuz 2021 19:24

Kronik hıçkırık rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, taburcu edildi.

Jair BolsonaroBolsonaroBrezilyaBrezilya Devlet Başkanı
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