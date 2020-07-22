Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun üçüncü Koronavirüs testi de pozitif çıktı

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun üçüncü Covid-19 testi de pozitif çıktı.

Reuters'ın aktardığı habere göre, 7 Temmuz'da Koronavirüs'e yakalanan Bolsonaro'nun son yaptırdığı Covid-19 testi de pozitif çıktı.

İletişim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Bolsonaro'nun durumu hâlâ iyi, sağlık ekiplerinin kontrolü altında" ifadeleri kullanıldı.

Salgının başından bu yana yeni tip Koronavirüs'ü ciddiye almayan açıklamalar yapan ve hastalığı gribe benzeten Bolsonaro, hasta olduğundan bu yana tartışmalı ilaç hidroksiklorokini kullandığını ve ona iyi geldiğini savunuyor.