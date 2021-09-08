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Dünya

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro: Beni ancak tanrı iktidardan indirebilir

Kamuoyu desteği azalan aşırı sağcı lider, 2022'deki seçim "komedisine" katılmayacağını tekrarladı

08 Eylül 2021 20:10

Brezilya'nın aşırı sağcı devlet başkanı Jair Bolsonaro, 'kendisini ancak tanrının iktidardan indirebileceğini' söyledi.

BBC'nin haberine göre, Bolsonaro bağımsızlık günü nedeniyle Sao Paulo kentinde düzenlenen törende on binlerce taraftarına yaptığı konuşmada Brezilya seçim sistemine yönelik eleştirilerini de sürdürdü ve 2022'deki seçim "komedisine" katılmayacağını tekrarladı. Bolsonaro, 'kendisini ancak tanrının iktidardan indirebileceğini' söyledi.

Brezilya'da başkanlık seçimleri gelecek yıl yapılacak.

Yapılan anketlerde Bolsonaro'ya desteğin ülkenin eski devlet başkanı solcu Luis Inacio Lula da Silva'ya desteğin çok gerisinde kaldığı görünüyor.

Brezilya Devlet Başkanı geçen hafta Evanjelist liderlere yaptığı bir konuşmada ise "önümde üç seçenek var: tutuklanmak, öldürülmek ya da zafer" demişti.

Jair BolsonaroBolsonaroBrezilyaBrezilya Devlet Başkanı
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