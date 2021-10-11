Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, aşısız olduğu için maça gidemedi; şikayet ederek video çekti

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Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, pazar günü oynanan Santos-Gremio futbol karşılaşmasında stadyuma girmesine izin verilmediğini, çünkü ev sahibi takımın aşısız seyircileri kabul etmediğini ifade etti.

Pazar günü oynanan karşılaşmada Santos, Covid-19 pandemisinin başlamasından bu yana ilk kez stadına taraftarlarını alırken, maça geleceklerin aşılı olmasını veya negatif sonuçlu PCR testi sunmasını şart koştu.

Bolsonaro, Metropoles haber sitesinde yayımlanan bir videosunda, "Santos maçını izlemek istedim ve bana aşılı olmak zorunda olduğumu söylediler. Niye?" ifadelerini kullandı.

Aşı olmayan ve başkalarına da aşı olmamaları için çağrıda bulunan Bolsonaro, daha önce Covid-19 geçirdiği için antikorları olduğunu savunmuştu.

Futbola olan sevgisi bilinen Bolsonaro'nun maça girmeye mi çalıştığı yoksa şikayetinin genel durumla ilgili mi olduğu bilinmiyor. Brezilya lideri, bu hafta sonu Santos yakınlarındaydı.

Santos kulübünden bir sözcü, Devlet Başkanı'nın ekibinin kendileri ile temasa geçmediğini ve tüm taraftarların kurallara uymak zorunda olduğunu belirtti.

Brezilya'da Koronavirüs nedeniyle 600 binden fazla insan hayatını kaybetti.