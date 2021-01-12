Brezilya'dan Çin aşısı CoronaVac ilgili yeni açıklama: Aşının 'genel koruma oranı' yüzde 50,38

Türkiye'nin satın aldığı CoronaVac aşısının Brezilya'daki denemelerde elde ettiği sonuçlara ilişkin yeni bir açıklama yapılarak; aşının 'genel koruma oranı'nın yüzde 50.38 olduğu belirtildi.

Aşıyı üreten Çin şirketi Türkiye'nin satın aldığı Sinovac'ın Brezilya'daki ortağı Butantan Enstitüsü, Faz-3 sonuçlarında elde ettikleri genel koruma oranının yüzde 50.38 olduğunu duyurdu.

Gazete Duvar'ın aktardığına göre, Butantan'ın klinik araştırma bölümünün medikal direktörü Ricardo Palacios, yeni oranın içinde klinik tedavi ihtiyacı hissetmeyecek derece hafif hastaların veya asemptomatik vakaların da bulunduğunu söyledi.

TIKLAYIN: Brezilya: Sinovac'ın aşısı buradaki testlerde yüzde 90 etkililik oranına ulaşmadı

İlk olarak yüzde 78 koruma sağladığı açıklanmıştı

Butantan Enstitüsü geçtiğimiz perşembe günü yaptığı açıklamada aşının ağır hastalığı yüzde 100, orta ve hafif hastalığı ise yüzde 78 oranında engellediğini açıklamıştı. Fakat uzmanlar bu sonuçların ikincil olduğunu, kamuoyuna açıklanan az sayıda veriye göre aşının koruma oranının en fazla yüzde 63 olarak hesaplandığını öne sürmüştü.

Ensitütü, ülkenin ilaç düzenleme kurulu Anvisa'nın da acil onay için daha fazla veri talep etmesi üzerine bugün yeni bir açıklama yapılacağını duyurmuştu