Brezilya'da Yüksek Mahkeme, ülkeye girecek yabancı ziyaretçilerin aşı sertifikası göstermesi gerektiğine karar verdi

Brezilya’da bir Yüksek Mahkeme yargıcı, ülkeye girecek yabancı ziyaretçilerin Covid-19 aşı sertifikası göstermesi gerektiğine karar verdi.

BBC’de yer alan habere göre, yargıç Brezilya’da ülkeye gelenler için istenen negatif PCR testinin Omicron varyantıyla mücadele için yetersiz olacağını söyledi. Bir önceki uygulama, aşı yaptırmayanlar için Brezilya’yı popüler bir seyahat noktası hâline getirmişti.

Yargıcın kararı, aşı zorunluluklarına karşı olduğunu sık sık belirten Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro için bir “yenilgi” olarak nitelendirildi.

Yargıç Luis Roberto Barosso, aşılama oranının düşük olduğu ülkelerden gelenler için istisna uygulanacağını, bu kişilerin 5 gün karantinada kalacağını söyledi.

Uygulamanın ne zaman başlayacağı henüz bilinmiyor.