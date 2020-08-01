Brezilya'da Yüksek Mahkeme, Bolsonaro destekçilerinin trol hesaplarını kapatmayan Facebook'a para cezası verdi

Brezilya'da Yüksek Mahkeme, yalan bilgi yaydığı gerekçesiyle kapanması kararı alınan ve Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'yu destekleyenler tarafından yürütülen hesapları kapatmayan Facebook'a 367 bin 710 dolar para cezası verdi.

Reuters'ın aktardığına göre, yargıç Alexandre de Moraes, Bolsonaro'yu destekleyenlere ait açılan 'trol' Twitter ve Facebook hesaplarının kapatılması emri verdi ancak hesaplar sadece Brezilya'da engellendi ve yabancı IP adresleriyle aktif kalmaya devam etti.

Yüksek Mahkeme, mahkeme kararına itiraz edeceğini açıklayan Facebook'a 367 bin 710 dolar para cezası verdi ve hesapların küresel olarak kapanmaması durumunda cezanın artacağını açıkladı.

Şu an yalnızca Facebook'a verilen para cezasıyla karara itiraz edeceğini açıklayan Twitter'ın da karşılaşıp karşılaşmayacağı bilinmiyor.

Brezilya'da yargı Mayıs ayında, Bolsonaro destekçileri tarafından yürütülen 16 Twitter ve 12 Facebook hesabının 2018'deki seçimlerde yalan bilgi yaydığına ilişkin bir soruşturma sonucu kapatılması kararını verdi.