Brezilya'da yerli halk hükûmete tepki olarak kilit otoyolu kapattı: Zorla çıkarmaya çalışırlarsa kan dökülür

Brezilya'nın yerli halkı, ülkenin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede yetersizliği ve ormansızlaştırmaya tepki olarak mızrak ve oklarıyla toplanarak bir otoyolu kapattı. Yerliler, hükûmeti taleplerini dinlemeye çağırdı.

AFP'nin aktardığı habere göre, Kayapo Mekranoti isimli etnik grup mensupları bir otoyolu kapatarak protesto başlattı. Pazartesi gününden beri yolu kilitleyen yerli halk, hükûmetin taleplerini dinlemesini istedi. Protesto lideri Mudjere Kayapo "Buraya bir yetkili gelene kadar ayrılmayacağız" dedi.

Protestocuların kapattığı otoyol, Brezilya'nın iki temel ihraç ürünü olan mısır ve soya fasulyelerinin taşındığı yol olarak biliniyor. Federal hakim, protestoculara çekilmeleri yönünde çağrı yaptı ve yarattıkları ekonomik zararı vurguladı. Hakimin bölgeye polis yönlendirilmesini onayladı.

Protestocular, bölgeye polis gelirse şiddet yaşanacağını belirterek "Savaşmak istemiyoruz ama ordu ya da polisin buraya gelip bizi zorla çıkarmaısna izin vermeyeceğiz. Bu olursa, asfalta kan dökülür" ifadelerini içeren bir mektup yazdı.