Brezilya'da yerli Amazon halkının hayatı Covid-19 nedeniyle tehlikede

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Brezilya Yerli Halklarını Koruma grubu, ülkede gittikçe artan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vaka ve ölümlerinin sağlık hizmetlerine erişimi daha kısıtlı olan yerli halkları tehlikeye attığını savundu. Yerli Amazon halkları arasında Covid-19 kaynaklı ölüm oranının Brezilya nüfusuna oranla iki kat fazla olduğu belirtildi.

Brezilya Yerli Halklarını Koruma grubu'nun verilerine göre, yerli halk arasında 980 yeni tip Koronavirüs vakası ve 125 can kaybı yaşandı. Yerli halk içinde Covid-19 kaynaklı ölüm oranı yüzde 12.6 olarak belirlenirken Brezilya genelinde bu oran yüzde 6.4 oldu.

InfoAmazonia adlı kâr amacı gütmeyen kuruluşun araştırmasına göre, yerli halkların yaşadığı köylerle Brezilya'daki en yakın yoğun bakım ünitesi arasındaki ortalama mesafe 315 kilometre.