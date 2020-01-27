Brezilya'da sel ve heyelan: En az 46 kişi öldü

Brezilya, son zamanların en şiddetli yağmurlarını yaşarken ülkenin pek çok yerinde meydana gelen sel ve heyelanlarda en az 46 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililerin aktardığına göre ülkenin Minas Gerais eyaletinde 37 kişi, Espirito Santo eyaletinde 9 kişi öldü. 28 kişi ise kayıp.

Sel ve heyelanın etkili olduğu bölgelerde 20 bin kişi tahliye edildi. Minais Gerais Valisi Romeu Zema, eyalette bulunan 47 şehirde olağanüstü hal ilan etti.

Brezilyalı bir madencilik şirketi olan Vale SA, Minas Gerais'te bulunan barajı için tehlike seviyesini yükseltti. Eyalette bir yıl önce şirketin barajlarından biri yıkılmış 250 insan hayatını kaybetmişti.