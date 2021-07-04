Brezilya'da on binlerce insan salgını yönetemeyen hükûmete karşı sokağa çıktı; Bolsonaro'nun görevden alınmasını istediler

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Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yarım milyondan fazla insanın hayatını kaybettiği Brezilya'da on binlerce insan sokağa çıkarak hükûmete tepki gösterdi. Koronavirüs salgınının yönetilemediğini söyleyenler Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun görevden alınmasını talep etti.

The Guardian'da yer alan habere göre, Rio de Janeiro'da on binlerce protestocu, Koronavirüs salgınını ciddiye almayarak binlerce ölümle suçlanan Bolsonaro'nun azledilmesi çağrısında bulundu. Hükûmet, son olarak Koronavirüs aşılarının getirilmesi sürecinde yolsuzluk yapıldığına ilişkin haberlerle tepki çekmişti.

Eyleme katılanlar "Halk uyandı", "Bu canavardan gücü geri almalıyız", "Barbarlıkla çevriliyiz" gibi ifadeler kullandı.

Brezilya'daki aşı yolsuzluğu haberleri üzerine bir yüksek mahkeme yargıcı, Bolsonaro'nun aşı alımında yolsuzluğa ilişkin yüksek şüphelere rağmen harekete geçip geçmediğine ilişkin soruşturma emri verdi.

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