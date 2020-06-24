Brezilya'da mahkeme, Devlet Başkanı Bolsonaro'nun kamuya açık alanlarda maske takmasını zorunlu kıldı

T24 Dış Haberler

Brezilya'da mahkeme, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun kamuya açık bölgelerde maske takmasını zorunlu kıldı. Bolsonaro, dünyanın salgından en kötü etkilenen ikinci ülkesinde maske takmadan siyasi mitingler düzenliyordu.

Federal Hâkim Renato Borelli, Bolsonaro'nun salgının yavaşlatılması için getirilen yerel yönetmeliklere uymamaya devam etmesi durumunda günlük olarak 2 bin Brezilya Reali (2 bin 658 TL) para cezası ödemek zorunda kalacağına hüküm verdi.

Borelli kararında, "Yapacağınız basit bir Google aramasıyla sanık Jair Messias Bolsonaro'nun Brasilia sokaklarında maskesiz gezdiğini ve insanları bu virüsü bulaştırmakla tehdit ettiğini görebilirsiniz" yazdı.

Ayrıca hâkim, devlet başkanının ülkenin yasalarının üzerinde olmadığını ifade etti.

Brezilya'da şu ana kadar 1 milyon 151 bin 479 yeni tip Koronavirüs vakası tespit edildi ve 123 bin 475 kişi hayatını kaybetti.