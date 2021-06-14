Brezilya, Copa America'ya galibiyetle başladı

Copa America 2021 başladı. Brezilya'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada açılış maçı Brezilya ile Venezuela arasında oynandı. Turnuvanın ev sahibi Brezilya, Venezuela'yı 3-0 mağlup etti.

Mane Garrincha Ulusal Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Brezilya golü erken buldu. Tite'nin öğrencileri, PSG'nin yıldız savunmacısı Marquinhos'un 23. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti.

İlk yarısı 1-0 tamamlanan karşılaşmanın 64. dakikasında Brezilya penaltı kazandı. Neymar'ın vuruşu golle sonuçlandı ve skor 2-0'a geldi.

Karşılaşmada kapanışı ise Gabigol yaptı. 65. dakikada oyuna giren 24 yaşındaki golcü 89. dakikada Neymar'ın asistinde topu filelerle buluşturarak sonucu tayin etti.

Sahadan 3-0'lık net bir galibiyetle ayrılan Brezilya, Copa America'ya üç puanla başladı.

Kolombiya, Ekvador'u tek golle geçti

B Grubu’ndaki bir diğer maçta ise Kolombiya ile Ekvador karşı karşıya geldi. Kolombiya maçı, 42. dakikada E. Cardano’nun golüyle kazanmayı başardı.