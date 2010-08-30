-BREZİLYA: 80 - TUNUS: 65 İSTANBUL (A.A) - 29.08.2010 - 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası (B) Grubu'ndaki günün son maçında Brezilya, Tunus'u 80-65 yendi. Maça iyi başlayan Tunus, 3. dakikada 7-2 üstünlük yakalamasına rağmen, pota altında Splitter ile sayılar bulan Brezilya, skor üstünlüğünü eline aldı. Rakibi karşısında 1. periyotu 26-16 önde geçen Brezilya, top çalan ve bunları sayıya çeviren Barbosa'nın etkili oyunuyla soyunma odasına 13 sayılık bir farkla 43-30 önde gitti. Tunus, maça ortak olmak için büyük mücadele verdi. Tunus, Braa ile üçlük bularak 24. dakikada farkı 7 sayıya indirdiyse de bundan sonraki dakikalarda üst üste hücumlardan boş döndü. Brezilya, bütün oyuncularıyla skora katkı yaparak 3. periyotu 58-49 önde geçti. Son periyotta Machado ile oyuna ağırlığını koyan Brezilya, karşılaşmayı 15 sayı farkla 80-65 kazandı. Brezilya bu sonuçla (B) Grubu'nda 2. galibiyetini alırken, Tunus ise 2. karşılaşmada da galip gelme başarısı gösteremedi. Salon: Abdi İpekçi Hakemler: Yuji Hirahara (Japonya) xxx, David Chambon (Fransa) xxx, Reynaldo Sanchez Mercedes (Dominik Cumhuriyeti) xxx Brezilya: Garcia xx 10, Huertas x 2, Barbosa xxx 21, Giovannoni xx 2, Splitter xxx 16, Machado xx 13, Dos Santos x 2, Becker xx 2, Batista xx 9, Vieira xx 3 Tunus: Kechrid xx 15, Dhifallah x 1, Rzig xx 7, Slimane xx 14, Mejri xx 10, Knioua x 3, Hadidane xx 8, Ghyaza x, Braa xx 5, Maoua x 2 1. Periyot: 26-16 Devre: 43-30 3. Periyot: 59-48