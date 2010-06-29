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Spor

BREZİLYA: 3 - ŞİLİ: 0

Brezilya-Şili karşılaşmasından galip ayrılan taraf Brezilya oldu.

29 Haziran 2010 03:00

T24 - Dünya Kupası'nda Brezilya, Şili'yi 3-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek çeyrek finalde Hollanda'nın rakibi oldu.



Sambacılar, 34'te Juan, 38'de Luis Fabiano ve 59'da Robinho'nun golleri ile turnuvada oynadığı futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Şili'yi 3-0'la geçerek çeyrek finale adını yazdırdı. Brezilya'nın çeyrek finaldeki rakibi Slovakya'yı deviren Hollanda olacak.

Karşılaşmaya her iki takım da dengeli başlarken daha üstün olan taraf Şili'ydi. Ancak ilerleyen dakikalarda oyunda dengeyi sağlayan Brezilya, 34. dakikada Juan'ın attığı kafa golüyle 1-0 öne geçti.

Sambacılar, henüz bu golün sevincini yaşarken 38. dakikada Luis Fabiano'nun attığı golle bir anda 2-0'ı yakaladı. Yediği iki golle şoka uğrayan Şili ise toparlanmaya çalışıp Brezilya kalesine yüklense de ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda Sambacılar, 2-0'ın verdiği avantajla akip kaleye fazla yüklenmedi ve kontra ataklarla gol aradı. Brezilya 59. dakikada Robinho ile durumu 3-0'a getirdi.

İlerleyen dakikalarda Şili farkı azaltmak için çabalasa da güçlü Brezilya defansını geçemedi ve mücadele 3-0 Brezilya'nın üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla Brezilya çeyrek finalde Hollanda'nın rakibi olurken, Şili ise kupaya "elveda" dedi.


BREZİLYA-ŞİLİ

STAT: Ellis Park (Johannesburg)

HAKEM: Howard Webb (İngiltere

BREZİLYA: Julio Cesar, Maicon, Lucio, Juan, Michel Bastos, Ramires, Gilberto Silva, Dani Alves, Kaka, Robinho, Luis Fabiano

TEKNİK DİREKTÖR: Dunga

ŞİLİ: Claudio Bravo, Mauricio Isla, Pablo Contreras, Ismael Fuentes, Arturo Vidal, Mark Gonzalez, Carlos Carmona, Gonzalo Jara, Humberto Suazo, Jean Beausejour, Alexis Sanchez

TEKNİK DİREKTÖR: Marcelo Bielsa


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