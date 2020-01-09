Brexit yasa tasarısı Avam Kamarası'nda kabul edildi

İngiltere Parlamentosu'nun alt kanadı olan Avam Kamarası, ülkenin Avrupa Birliği'nden (AB) üyeliğinden ayrılmasının (Brexit) koşullarını düzenleyen anlaşmayı onayladı.

Avam Kamarası'nın 231'e karşı 330 oyla onayladığı anlaşma, önümüzdeki hafta Lordlar Kamarası'nda görüşülecek.

Anlaşma Lordlar Kamarası'ndan da geçerse, Kraliçe İkinci Elizabeth'in de onayıyla yasalaşmış olacak.

Lordlar Kamarası anlaşma metninde herhangi bir değişiklik yaparsa, anlaşma tekrar oylanmak üzere yeniden Avam Kamarası'na gelecek.

İngiltere 31 Ocak'ta AB'den ayrılacak.

Brexit süreci Boris Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti, 12 Aralık'ta yapılan erken genel seçimde yüzde 43,6 oy alarak 365 milletvekili çıkarmış ve tek başına hükümeti kurmuştu. İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'dan oluşan Birleşik Krallık'ta, AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı alınmıştı. Eski Başbakan Theresa May liderliğindeki azınlık hükümeti, AB ile varılan Brexit anlaşmasını Parlamentodan geçirmeyi başaramamıştı. 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken Brexit önce 31 Ekim'e, ardından da 31 Ocak 2020'ye ertelenmişti. İngiltere'nin 31 Ocak'ta mevcut Brexit anlaşmasıyla AB'den ayrılması halinde, 31 Aralık 2020'ye kadar ülkenin AB kurallarına tabi kalacağı bir geçiş dönemi başlayacak. Johnson hükümeti, bu süre içinde anlaşmaya varılamazsa AB'den anlaşmasız ayrılma niyetinde olduğunu her fırsatta yineliyor.

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