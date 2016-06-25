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Dünya

AB'nin kurucu ülkelerinin bakanları Brexit'in ardından Berlin'de buluştu

Fransa, Hollanda, İtalya, Belçika ve Lüksemburg'un dışişleri bakanları Berlin'de

25 Haziran 2016 15:16

İngiltere'nin Brexit kararı ardından Avrupa Birliği'nin 6 kurucu ülkesinden dışişleri bakanları Berlin'de bir araya geldi. Berlin'deki toplantının özel bir formak olarak görülmemesi gerektiğinin üzerinde de duruldu.

Associated Press'nin haberine göre Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, bu referandumu 'uyan' çağrısı şeklinde görmenin çok önemli olduğunu vurguladı. Fransa, Hollanda, İtalya, Belçika ve Lüksemburg'un dışişleri bakanlarının katılacağı toplantıya katılmak için hareket eden Steinmeier, siyasilerin 'AB hükümetlerinin beklentilerinin yanı sıra, insanların beklentilerini de' dinlemeleri gerektiğini söyledi.

Ani kararlara karşı temkinli olunması gerektiğini belirten Steinmeier, 'Böyle zamanlarda ne isterik ne de paralize olmamalıyız' dedi.

Öte yandan bu toplantının her zaman yapılan görüşmelerden biri şeklinde gerçekleştiği, özel bir format olarak görülmemesi gerektiği belirtildi.

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