Brexit kampanyasının öncüsü Farage başkanlığı bırakıyor



Ülkesinin AB'den çıkması için kampanya yürüten Birleşik Krallık Bağımsızlık

Partisi'nin (UKIP) lideri Nigel Farage istifa kararı aldı.

Farage Londra'da düzenlediği basın toplantısında, referandumla görevini yerine

getirdiğini, partisine desteğini sürdüreceğini belirtti.

Genel başkanlık yarışında hiçbir adayı desteklemeyeceğini söyleyen Farage,

ülkenin yeni başbakanının, Brexit yanlısı bir siyasetçi olması gerektiğini

savundu.

Cameron'ın halefi aranıyor

İngiltere'de, Brexit kararının ardından Başbakan David Cameron istifasını

açıklamıştı. David Cameron'dan boşalacak koltuk için aday isimler belli oldu.

Başbakanlık adayları içinde olacağı öngörülen Londra eski Belediye Başkanı

Boris Johnson, sürpriz bir şekilde aday olmayacağını açıklamıştı. Johnson

Britanya'nın AB'den ayrılmada acelesi olmadığını belirtmişti.

Başbakanlık yarışı

Başbakanlık için yarışacak

adaylar arasında İçişleri Bakanı Theresa May, Sosyal

Güvenlik Bakanı Stephen Crabb, eski Savunma Bakanı Liam Fox ve Enerji ve

İklim Değişikliği Bakanlığı'nda görevli Enerjiden Sorumlu Devlet Bakanı

Andrea Leadsom da bulunuyor.

Theresa May'in parti içinde son yapılan anketlere göre şansının yüksek olduğu

belirtiliyor. Muhafazakâr Parti milletvekilleri bu isimler arasından iki aday

belirleyecek. 9 Eylül'e kadar parti başkanı ve hükümet başkanının belirlenmesi

gerekiyor.