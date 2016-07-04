Brexit kampanyasının öncüsü Farage başkanlığı bırakıyor

Ülkesinin AB'den çıkması için kampanya yürüten Birleşik Krallık Bağımsızlık
Partisi'nin (UKIP) lideri Nigel Farage istifa kararı aldı.
Farage Londra'da düzenlediği basın toplantısında, referandumla görevini yerine
getirdiğini, partisine desteğini sürdüreceğini belirtti.
Genel başkanlık yarışında hiçbir adayı desteklemeyeceğini söyleyen Farage,
ülkenin yeni başbakanının, Brexit yanlısı bir siyasetçi olması gerektiğini
savundu.
Cameron'ın halefi aranıyor
İngiltere'de, Brexit kararının ardından Başbakan David Cameron istifasını
açıklamıştı. David Cameron'dan boşalacak koltuk için aday isimler belli oldu.
Başbakanlık adayları içinde olacağı öngörülen Londra eski Belediye Başkanı
Boris Johnson, sürpriz bir şekilde aday olmayacağını açıklamıştı. Johnson
Britanya'nın AB'den ayrılmada acelesi olmadığını belirtmişti.
Başbakanlık yarışı
Başbakanlık için yarışacak
adaylar arasında İçişleri Bakanı Theresa May, Sosyal
Güvenlik Bakanı Stephen Crabb, eski Savunma Bakanı Liam Fox ve Enerji ve
İklim Değişikliği Bakanlığı'nda görevli Enerjiden Sorumlu Devlet Bakanı
Andrea Leadsom da bulunuyor.
Theresa May'in parti içinde son yapılan anketlere göre şansının yüksek olduğu
belirtiliyor. Muhafazakâr Parti milletvekilleri bu isimler arasından iki aday
belirleyecek. 9 Eylül'e kadar parti başkanı ve hükümet başkanının belirlenmesi
gerekiyor.