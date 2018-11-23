Brexit, İngiltere'de antidepresan kullanımı arttırdı

T24 Haber Merkezi

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre 2016'da Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı almasının ardından ülkedeki antidepresan kullanımı arttı.

CNN İnternational'da yer alan habere göre araştırmacılar antidepresan kullanımının artmasının sebebinin vatandaşların ülkesinin geleceği hakkındaki bilinmezlikten duydukları endişe ve stres olabileceğini düşünüyor.

Londra'da bir üniversitede akademisyenlik yapan Soltiris Vandoros, bu artışın direkt olarak Brexit'ten kaynaklandığından kesin olarak emin olmamakla beraber artışın Brexit kaynaklı olduğuna inandıklarını belirtti. Vandoros "Yapılan referandumdan kötü etkilenen vatandaşlar süreç ilerledikçe daha da kötü hissetmeye başlamış olabilir" yorumunda bulundu ve ekledi: "Bütün bu belirsizlikler insanlarda stres anksiyete ve endişeye sebep olacak. Bu sebeplerden dolayı ülkedeki depresyon artabilir".

Birçok vatandaş Brexit sonucunda bazı şirketlerin ülkerlerinden taşınmasından, olası bir ekonomik buhrandan ve işsiz kalmaktan korkuyor.