Brexit 18 ayda tamamlanacak

Avrupa Birliği'nin, Büyük Britanya'nın birlikten ayrılmasıyla ilgili görüşmeleri yürütmekle görevlendirdiği Michel Barnier, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında görüşmeleri 18 ayda tamamlamak niyetinde olduklarını söyledi. Barnier, Birleşik Krallık öngörüldüğü gibi 2017 yılının mart ayı sonunda resmen başvuruda bulunduğu takdirde 2018 yılının ekim ayına kadar işlemlerin tamamlanmış olacağını belirtti.

AB'den ayrıldıktan sonra Britanya'nın üye ülkelerle aynı haklara sahip olmayacağını açıklayan özel temsilci, Londra yönetimine avantajlı ayrıcalıklar tanınmasının söz konusu olmadığını da sözlerine ekledi.

Britanya'ya "imtiyazlı ortaklık" yok

AB antlaşmalarının 50'inci maddesi uyarınca, haziran ayında referandumla AB'den ayrılma kararı alan Büyük Britanya'nın resmi başvuruda bulunmasından en geç 2 yıl sonra ilişkileri yeniden düzenleyen kuralların açıklık kazanmış olması gerekiyor. Britanya Başbakanı Theresa May, Mart 2017'ye kadar resmi ayrılma başvurusunun Brüksel'e iletileceğini açıklamıştı.

Michel Barnier görüşmelerin 15 ila 18 ay süreceğini, ardından da ayrılma anlaşmasının milli parlamentolarla Avrupa Parlamentosu tarafından onaylanacağını söyledi. Barnier ayrılıştan sonraki ilişkilerin düzenlenmesi için Britanya'nın AB'den ayrılmış olması gerektiğini, çünkü Birleşik Krallığın AB açısından ‘üçüncü ülke' statüsü alacağını ifade etti.

‘Norveç benzeri statü tanınabilir'

Brüksel'in özel müzakerecisi Barnier izleyecekleri dört temel prensibin, 27 AB üyesinin birlik halinde hareket etmesi, üçüncü ülkelerin hiçbir zaman üye ülkelerle eşit haklardan yararlandırılamayacağı, ayrılış beyannamesi teatisinden önce yeni ilişkilerin görüşülemeyeceği ve dört alanı kapsayan ortak pazar ilkelerinin muhafaza edileceği olduğunu belirtti. Avrupa iç pazarı mal, hizmet sermaye ve işgücü dolaşımının serbest olmasını öngörüyor. Londra yönetiminin serbest dolaşıma karşı çıkması Brüksel'in eleştirilerine yol açıyor.

Michel Barnier, Britanya'nın isteklerinin ne kadarının AB tarafından kabul edilebileceği hususunda bilgi vermedi. Sadece ‘Britanya'nın AB'den ayrılacağını' söylemekle yetinen Barnier, Londra yönetiminin iç pazar kurallarından ödeme karşılığında yararlanabilme talebini, özel ekonomik ilişkiler karşılığında birlik bütçesine mali katkıda bulunan Norveç'in durumuyla kıyasladı. AB ülkelerinin hükümetleriyle görüşmelerde izlenecek stratejinin ayrıntılarını görüşmekte olan Michel Barnier, "AB'nin birlikten ayrılma notasını teslim almaya hazır olduğunu" söyledi.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa/AG/HS