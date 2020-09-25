Breonna Taylor davasında çıkan kararın ardından ABD'de protestolar devam ediyor

T24 Dış Haberler

ABD'yi ayağı kaldıran Breonna Taylor cinayetinin ardından açılan davada üç polis memurundan sadece birinin suçlu bulunması sebebiyle ABD'nin çeşitli noktalarında başlayan protestolar ikinci gecesinde de devam etti.

Taylor'ın öldürüldüğü Louisville kentinde yine gerilim yüksekti. Çarşamba günü barışçıl olarak başlayan eylemlerde bir anda şiddet olayları yaşanmış ve iki polis memuru vurulmuştu. Perşembe akşamı polis 24 kişiyi gözaltına aldı.

Louisville'de gözaltına alınanlar arasında Kentucky Eyalet Temsilciler Meclisi üyesi Attica Scott da yer aldı. Gözaltına alınan 24 kişiye yasa dışı toplanma, dağılma emrine uymama ve birinci dereceden ayaklanma suçlamaları yöneltildiği belirildi.

Louisville'de ilan edilen saat 21.00 sonrası sokağa çıkma yasağı ve çevik kuvvetin yolları bloke etmesine rağmen caddeler inen binlerce kişi Taylor davasında büyük jurinin hiçbir polisi cinayetten suçlu bulmamasının ardından eylemlerine devam edeceğine söz verdi.

Davada suçlu bulunan tek polis memuru da Taylor cinayetinden değil, Taylor'ın apartmanında açtığı ateş duvarı delip yan binaya isabet ettiği için "dikkatsizce insan hayatını tehlikeye atmaktan" suçlu bulundu.

Louisville'in yanı sıra New York, Philadelphia, St Louis, Baltimore gibi birçok büyük şehirde yüzlerce kişi, "Onun adını söyleyin! Breonna Taylor!" diye slogan attı.

Breonna Taylor, 13 Mart 2020'de uyurken ABD'nin Louisville kentindeki evine yapılan uyuşturucu baskınında polisin 8 kurşunuyla hayatını kaybetmişti. Evde herhangi bir uyuşturucu madde bulunmadı. O günden bu yana "Breonna Taylor'ın katilleri tutuklansın" ABD'deki sistematik ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı protestoların sloganlarından biri haline geldi. Taylor'ı öldüren polislerin tutuklanması için ülkenin her yerinde birçok eylem düzenlendi.