Brent petrol 70 dolar sınırında

Petrol fiyatları küresel yakıt talebinde üçüncü çeyrekte güçlü toparlanacağına ilişkin beklentilerinden ve ABD'de güçlü açıklanan işsizlik maaş başvuruları verisinden destek bularak yükseldi; gösterge Brent petrolün varil fiyatı 69 doların üzerine çıktı.

ABD ekonomisinin ilk çeyrekte yüzde 6,4 büyümesinin ardından üçüncü çeyrekteki güçlü iyileşme beklentileriyle de Brent petrol 70 dolara yaklaşırken, WTI petrol varili de 67 doların üzerine çıktı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+) Ortak Teknik Komite (JTC) ve Ortak Bakanlıklar İzleme Komitesi (JMMC) 31 Mayıs ve 1 Haziran'da toplanacak.

S&P Platts'e göre OPEC+ ülkeleri, Mart ayında kotalarını toplamda günlük ortalama 3.3 milyon varil aştı. Rusya 877 bin varil ile kotasını en çok aşan ülke oldu. Irak günlük 707 bin varil ile aşarken Güney Sudan ile Kazakistan da kotasını aşan önemli katılımcılardandı.

Mevcut anlaşmaya göre OPEC+, Mayıs-Temmuz arasında üretimi kademeli olarak günlük 1,2 milyon varil artırmayı planlıyor. Bu nedenle grup, toplantılarda bu hedefe ilişkin gelişmeleri değerlendirecek.