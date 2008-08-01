Brent Barry Houston'da

Tempo24-



Houston Rockets, Bu yaz serbest kalan 36 yaşındaki tecrübeli oyuncu Brent Barry'i kadrosuna kattı.



Konuyla ilgili açıklama yapan Rockets'ın sahibi Leslie Alexander, "Barry, bu ligde kendini kanıtlamış bir oyuncu. Takıma şampiyonluk tecrübesiyle çok önemli katkı yapacak. Barry, oyun kurabiliyor ve dış şutlardaki yüksek yüzdesiyle antrenör Rick Adelman'ın oyun stiline çok uygun" dedi.



NBA'de 14. sezonunu tamamlayan tecrübeli oyuncu, geçtiğimiz sezon 31 maçta görev yaptı ve 7.1 sayı – 1.8 ribaunt – 1.7 asist ortalaması ile mücadele etti.



Öte yandan San Antonıo Spurs, geçtiğimiz sezonu Washington Wizards forması altında geçiren Roger Mason'la, yaklaşık 7 buçuk milyon dolar karşılığında iki yıllık anlaşmaya vardı.



9.1 sayı ortalamasıyla sezonu tamamlayan Mason, Wizards'da Gilbert Arenas'ın sakatlığı nedeniyle oynayamadığı dönemde süre bulmuş ve kenardan gelerek takımın skor yüküne katkıda bulunmuştu.



Geçtiğimiz sezonun ortasında Pau Gasol'ü Los Angeles Lakers'a gönderen Memphis Grizzlies ise, uzun rotasyonundaki açığı İspanyol oyuncunun kardeşi Marc Gasol'la doldurdu.



"Abisi" gibi Barcelona altyapısından yetişen Marc Gasol, İspanya Ligi'nde geçirdiği son sezonda, Akasvayu Girona formasıyla 16.2 sayı, 8.3 ribaunt ortalamaları tutturmuş ve en değerli oyuncu seçilmişti.



İspanya Milli Takımı ve Toronto Raptors forveti Jorge Garbajosa, İspanyol basınına yaptığı açıklamalarda Los Angeles Lakers'ın kendisiyle ilgilendiğini ve bu tekliften dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.



Lakers forması giyen Pau Gasol'ün kendisiyle ilgili olumlu referansta bulunmuş olabileceğini belirten Garbajosa, Kaliforniya ekibinde oynamaktan keyif alacağını ifade etti. İspanyol oyuncu Toronto Raptors ile milli takımda oynaması konusunda anlaşmazlığa düşmüş, geçtiğimiz yaz milli takımda sakatlığının nüksetmesinin ardından sezon sonunda Raptors tarafından serbest bırakılmıştı.

