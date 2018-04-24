T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Brent 75 doları aştı, OPEC petrol sepeti 1.83 dolar yükseldi

İstanbul, 24 Nisan (DHA) - Brent petrolün varil fiyatı 75 doları aşarken, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) referans fiyat olarak belirlediği "petrol sepeti"nin varil fiyatı 20 Nisan'da sona eren haftada, 1

24 Nisan 2018 11:35

İstanbul, 24 Nisan (DHA) - Brent petrolün varil fiyatı 75 doları aşarken, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü\'nün (OPEC) referans fiyat olarak belirlediği \"petrol sepeti\"nin varil fiyatı 20 Nisan\'da sona eren haftada, 1.83 dolar arttı.
Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirlemede temel ölçüt olarak kullandığı Brent hampetrolünün varil fiyatı yüzde 1.28 artışla 75.02 dolara çıkarken, ABD hafif hampetrolünün varil fiyatı da yüzde 0.42 artışla 68.93 dolara çıktı.
Küresel piyasalardaki petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareketlerinin etkisiyle, OPEC petrol sepetinin fiyatı da, önceki hafta 67.67 dolar düzeyinden, geçen haftanın son gününde 69.50 dolara yükseldi.
OPEC petrol sepeti, Saharan Blend (Cezayir), Girassol (Angola), Oriente (Ekvador), Iran Heavy (İran), Basra Light (Irak), Kuwait Export (Kuveyt), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nijerya), Qatar Marine (Katar), Arab Light (Suudi Arabistan), Murban (BAE) ve Merey (Venezuela) petrol fiyatlarından hesaplanıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Nisan DHABrentPetrolEdenOPECNisanTürkiyeABDKüreselSaharan Blend Cezayir Girassol Angola Oriente Ekvador Iran HeavyBasra Light Irak Kuwait Export Kuveyt Es Sider Libya Bonny Light Nijerya Qatar Marine Katar Arab Light Suudi Arabistan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24